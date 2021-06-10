В Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации»

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Победителями московского конкурса по разработке архитектурных решений «Облик реновации» стали почти 40 команд.
В Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

Конкурс «Облик реновации» был запущен 24 ноября 2020 года. Всего организаторы приняли 105 заявок из 17 стран.

Например, одним из победителей стало бюро Захи Хадид, заявил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Тут весь цвет московской архитектуры, но ещё довольно много международных компаний, которые вошли в этот лист как победители, которые будут приглашены к дальнейшей работе», — рассказал он.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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