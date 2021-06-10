Аналитики назвали популярные направления для автопутешествий с детьми

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Специалисты сервиса «СберАвто» назвали самые популярные направления в России для путешествий на автомобиле с детьми.
Аналитики назвали популярные направления для автопутешествий с детьми
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, этим летом респонденты в основном выбрали курорты Краснодарского края или Крым (43%).

Ещё 8% предпочли Алтай и Карелию, 6% — Санкт-Петербург, 4% — Байкал.

По словам 65% участников опроса, к путешествиям на автомобиле с детьми они относятся положительно.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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