Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата ГД Ларисы Шойгу.
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Сегодня ушла из жизни Лариса Кужугетовна Шойгу. Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке... Её уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны. Светлая память», — сказал Володин.

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадане Тувинской АССР. С 2007 года она была депутатом Госдумы. О смерти Ларисы Шойгу сообщил лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.

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