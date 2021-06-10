В Самаре арестовали на два месяца женщину, выкинувшую с балкона трёхлетнюю дочь

В Октябрьском районном суде Самары избрали меру пресечения для женщины, которую подозревают в убийстве собственного ребёнка.

Об этом sova.info сообщили в СУ СК России по Самарской области.

«Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, 8 июня подозреваемая, находясь в квартире жилого дома в Октябрьском районе, выбросила с балкона шестого этажа свою дочь 2018 года рождения.

Как ранее сообщал progorod43, в Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка.