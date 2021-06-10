Услугами виртуального эксперта воспользовались более 150 тысяч жителей Подмосковья

Глава Мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что услугами виртуального эксперта, помогающего жителям узнавать о положенных им мерах социальной поддержки, воспользовались около 150 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Виртуальный эксперт — это онлайн-система на портале госуслуг. С января он обработал порядка 20 тыс. запросов от жителей области.

«Умное решение предлагает заявителю ответить на вопросы. После этого он получает выписку с перечнем подходящих социальных мер», — сказал Рымар.

Ранее газета «Известия» передавала, что в Москве запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.