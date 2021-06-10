В Москве в развитие новых технопарков инвестировали свыше 17 млрд рублей

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что объём инвестиций, направленных на формирование новых столичных технопарков, превышает 17 млрд рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придаёт статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.

Этот механизм предусматривает снижение регионального налога на прибыль с 18 до 13,5%, арендной платы за землю — до 0,01% от её кадастровой стоимости, а также обнуление ставки налога на имущество.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объём инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей», — заявила Сергунина.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.