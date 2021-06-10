В Москве в развитие новых технопарков инвестировали свыше 17 млрд рублей
- © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
По словам Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придаёт статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.
Этот механизм предусматривает снижение регионального налога на прибыль с 18 до 13,5%, арендной платы за землю — до 0,01% от её кадастровой стоимости, а также обнуление ставки налога на имущество.
«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объём инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей», — заявила Сергунина.
Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.