В Москве в развитие новых технопарков инвестировали свыше 17 млрд рублей

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что объём инвестиций, направленных на формирование новых столичных технопарков, превышает 17 млрд рублей.
В Москве в развитие новых технопарков инвестировали свыше 17 млрд рублей
  • © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По словам Сергуниной, столичное правительство в целях поддержки инвесторов, вкладывающих средства в создание технопарков, придаёт статус инвестиционного приоритетного проекта различным площадкам развития инновационного бизнеса.

Этот механизм предусматривает снижение регионального налога на прибыль с 18 до 13,5%, арендной платы за землю — до 0,01% от её кадастровой стоимости, а также обнуление ставки налога на имущество.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объём инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей», — заявила Сергунина.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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