В Москве рассказали о масштабном обновлении спорткомплекса «Лужники»

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Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что на территории олимпийского комплекса «Лужники» обновили и построили 22 объекта.
В Москве рассказали о масштабном обновлении спорткомплекса «Лужники»
  • © Портал мэра и правительства Москвы / Максим Денисов

Об этом сообщает «Москва 24».  

«Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры — MIPIM Awards», — сказал он, отметив, что комплекс является самым крупным спортивным кластером Москвы.

В настоящее время на территории «Лужников» идёт реконструкция двух объектов — универсального спортивного зала «Дружба» и сервисного центра уличных видов спорта.

Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.

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