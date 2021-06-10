В Москве рассказали о масштабном обновлении спорткомплекса «Лужники»
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры — MIPIM Awards», — сказал он, отметив, что комплекс является самым крупным спортивным кластером Москвы.
В настоящее время на территории «Лужников» идёт реконструкция двух объектов — универсального спортивного зала «Дружба» и сервисного центра уличных видов спорта.
Как ранее сообщала НСН, на территории Мнёвниковской поймы в Москве планируют построить спортивный кластер.