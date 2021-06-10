Автоюрист прокомментировал идею внести изменения в правила оформления ОСАГО
- РИА Новости
«Диагностические карты зачастую просто покупаются, в единой системе не проходят, потому что в отсутствие карты страховщик не может продать полис ОСАГО. А страховщик, естественно, заинтересован эти полисы продавать. Поэтому и появилось это намерение отвязать обязательность наличия карты от покупки полиса. Это просто стремление увеличить продажи», — сказал он в беседе с «Известиями».
Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.