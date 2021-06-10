Автоюрист прокомментировал идею внести изменения в правила оформления ОСАГО

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Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал новость о планирующихся изменениях, согласно которым россиянам не придётся предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО.
Автоюрист прокомментировал идею внести изменения в правила оформления ОСАГО
  • РИА Новости

«Диагностические карты зачастую просто покупаются, в единой системе не проходят, потому что в отсутствие карты страховщик не может продать полис ОСАГО. А страховщик, естественно, заинтересован эти полисы продавать. Поэтому и появилось это намерение отвязать обязательность наличия карты от покупки полиса. Это просто стремление увеличить продажи», — сказал он в беседе с «Известиями».

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между КАСКО и ОСАГО.

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