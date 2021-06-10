В Петербурге выросла цена посуточной аренды квартир накануне Евро-2020

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Стоимость посуточной аренды квартир в Санкт-Петербурге увеличилась в преддверии чемпионата Европы по футболу.
В Петербурге выросла цена посуточной аренды квартир накануне Евро-2020
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом в беседе с «Невскими новостями» сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин.

Эксперт отметил, что со второй половины мая спрос на краткосрочный съём квартир вырос на 33,1%.

Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные и однокомнатные квартиры, а также студии: он увеличился на 35,8, 33,7 и 33,4% соответственно. Реже всего снимают трёхкомнатные квартиры — здесь рост спроса составил 15,7%.

Проведение в городе Петербургского международного экономического форума и подготовка к Евро-2020 повысили цены на посуточную аренду на 10% (со средней цены в 2000 до 2200 рублей).

По мнению аналитиков сервиса, в середине июня, когда приблизятся даты проведения матчей Евро-2020, спрос снова вырастет, а соответственно, увеличатся и цены.

Как ранее передавало ФАН, инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров оценил программу льготной ипотеки.

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