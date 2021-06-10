В Петербурге выросла цена посуточной аренды квартир накануне Евро-2020
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- РИА Новости
Об этом в беседе с «Невскими новостями» сообщил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артём Кромочкин.
Эксперт отметил, что со второй половины мая спрос на краткосрочный съём квартир вырос на 33,1%.
Наибольшим спросом пользуются двухкомнатные и однокомнатные квартиры, а также студии: он увеличился на 35,8, 33,7 и 33,4% соответственно. Реже всего снимают трёхкомнатные квартиры — здесь рост спроса составил 15,7%.
Проведение в городе Петербургского международного экономического форума и подготовка к Евро-2020 повысили цены на посуточную аренду на 10% (со средней цены в 2000 до 2200 рублей).
По мнению аналитиков сервиса, в середине июня, когда приблизятся даты проведения матчей Евро-2020, спрос снова вырастет, а соответственно, увеличатся и цены.
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