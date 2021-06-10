Эксперты полагают, что к 2050 году электрокары займут 100% авторынка в России
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
По мнению специалистов, к этому приведут «зелёная» повестка Евросоюза и движение вслед за ним остального мира.
К 2030 году выбросы CO₂ машин с ДВС должны снизиться более чем в два раза — с -22% до -55%.
Это приведёт к росту цен на такие автомобили либо «заморозит» их, в то время как электрокары будут дешеветь благодаря развитию технологий и увеличению объёмов выпуска.
С 2030 года электромобиль в России станет выгоднее, чем автомобиль с ДВС по стоимости владения, а доля электрокаров составит около 7% в продажах новых машин.
Так, начнётся быстрый рост парка электромобилей. К 2050 году этот показатель может достигнуть 100% — все новые автомобили, продаваемые в России, вероятно, будут электрическими.
В Европе это произойдёт раньше — в 2040 году, считают эксперты.
В феврале ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России на 43% выросли продажи электромобилей с пробегом.