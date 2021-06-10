Эксперты полагают, что к 2050 году электрокары займут 100% авторынка в России

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Группа экспертов ИК «Петромаркет» полагает, что к 2050 году в России продажи легковых авто на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) приблизятся к нулю, в то время как подавляющую часть предложения на рынке составят электромобили.
Эксперты полагают, что к 2050 году электрокары займут 100% авторынка в России
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

По мнению специалистов, к этому приведут «зелёная» повестка Евросоюза и движение вслед за ним остального мира.

К 2030 году выбросы CO₂ машин с ДВС должны снизиться более чем в два раза — с -22% до -55%.

Это приведёт к росту цен на такие автомобили либо «заморозит» их, в то время как электрокары будут дешеветь благодаря развитию технологий и увеличению объёмов выпуска.

С 2030 года электромобиль в России станет выгоднее, чем автомобиль с ДВС по стоимости владения, а доля электрокаров составит около 7% в продажах новых машин.

Так, начнётся быстрый рост парка электромобилей. К 2050 году этот показатель может достигнуть 100% — все новые автомобили, продаваемые в России, вероятно, будут электрическими.

В Европе это произойдёт раньше — в 2040 году, считают эксперты.

В феврале ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в России на 43% выросли продажи электромобилей с пробегом.

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