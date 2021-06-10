Собянин рассказал о благоустройстве городской среды на севере Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит благоустройство парков, скверов, а также зон отдыха на севере столицы.
Собянин рассказал о благоустройстве городской среды на севере Москвы
  • ©sobyanin.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра города.

Так, по его словам, в Коптеве завершили реконструкцию бывшего кинотеатра «Рассвет» — на его месте открыли новый общественный центр района.

Также специалисты благоустроят находящийся рядом сквер, приведут в порядок несколько дворов по соседству, на детских площадках установят новые игровые комплексы.

В планы властей входит в том числе благоустройство сквера у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре, а также сквера в районе Аэропорт, возле Амбулаторного пруда, обновление кинотеатра «Баку».

В Восточном Дегунине будет благоустроен парк «Северные Дубки», а в Западном Дегунине — зона отдыха у Дегунинского пруда.

Как ранее передавала НСН, Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в Троицком и Новомосковском административных округах.

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