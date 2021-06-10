Предприниматели Москвы получили 117 млн рублей в виде грантов и субсидий
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
«В этом году мы уже одобрили предпринимателям столицы 275 заявок на общую сумму 315,5 млн рублей в виде субсидий и грантов. Рассмотрение заявок продолжается», — добавил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Как ранее передавала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.