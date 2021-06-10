Предприниматели Москвы получили 117 млн рублей в виде грантов и субсидий

Предпринимателям столицы за прошедшую неделю одобрили 127 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 117 млн рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«В этом году мы уже одобрили предпринимателям столицы 275 заявок на общую сумму 315,5 млн рублей в виде субсидий и грантов. Рассмотрение заявок продолжается», — добавил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Как ранее передавала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.