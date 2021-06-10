Собянин рассказал о благоустройстве парков, скверов и зон отдыха в Северном округе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах реализации программы «Мой район», в частности, о благоустройстве парков, скверов и зон отдыха в Северном округе.

На своём сайте мэр столицы напомнил, что в Коптеве завершили реконструкцию бывшего кинотеатра «Рассвет» — на его месте открыт новый общественный центр района.

Следующий шаг — благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха. На детских площадках планируется установить новые игровые комплексы. Также появятся воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак.

Ещё один проект властей — сквер у храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре. В настоящее время территория выглядит неухоженной. Здесь создадут «комфортное место отдыха для прихожан и всех жителей района». Будут высажены деревья и кустарники, приведён в порядок газон и отремонтирована плитка.

Обновлённый сквер появится в районе Аэропорт возле Амбулаторного пруда и кинотеатра «Баку». Местные жители получат качественное общественное пространство у воды. Также будут реконструированы детские и спортивные площадки.

В районе Беговой планируется создать пешеходный маршрут от станции метро «Беговая» до Центрального московского ипподрома, а в рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ «Селигерская» в Бескудниковском районе планируется сформировать единую систему пешеходных связей от улицы Святослава Фёдорова до проектируемого проезда № 6196.

Также в Восточном Дегунине будет благоустроен парк «Северные Дубки». Особенность проекта— много новых возможностей для занятий физкуль­турой и спортом весь год.

Современный спортивный объект появится в районе Восточное Дегунино в Керамическом проезде, 61 (запланирована реконструкция существующего стадиона). Там появятся беговые дорожки, секторы для настольного тенниса и волейбола, раздевалки для спортсменов и небольшая трибуна для зрителей.

Кроме того, популярная зона отдыха у Дегунинского пруда будет благоустроена в Западном Дегунине.

«Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит, и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом», — подытожил Собянин.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что в регионе до конца года планируют установить ещё 229 детских площадок.