Стрелявший в сторону велосипедистов красноярец объяснил свой поступок

Стрелявший из такси в сторону велосипедистов житель Красноярска пришёл в полицию и принёс извинения за поступок. Он объяснил свои действия тем, что хотел их «вразумить и поставить на место».

Как напомнили в красноярском МВД, ранее в соцсетях появилось видео, на котором пассажир такси «направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки».

После опубликования ролика в интернете 24-летний пассажир такси сам пришёл в отдел полиции. По его словам, конфликт возник из-за того, что «велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть».

«Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощённый пистолет», — пояснили в ведомстве.

Как отметил сам пассажир, он произвёл выстрелы «в сторону асфальта».

«За вспыльчивость приношу извинения... Считаю себя неправым в данной ситуации», — сказал он. Видео с комментарием мужчины опубликовано на сайте МВД.

По факту дорожного конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчина задержан.