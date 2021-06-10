Стрелявший в сторону велосипедистов красноярец объяснил свой поступок

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Стрелявший из такси в сторону велосипедистов житель Красноярска пришёл в полицию и принёс извинения за поступок. Он объяснил свои действия тем, что хотел их «вразумить и поставить на место».
Стрелявший в сторону велосипедистов красноярец объяснил свой поступок
  • РИА Новости

Как напомнили в красноярском МВД, ранее в соцсетях появилось видео, на котором пассажир такси «направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки».

После опубликования ролика в интернете 24-летний пассажир такси сам пришёл в отдел полиции. По его словам, конфликт возник из-за того, что «велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть».

«Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощённый пистолет», — пояснили в ведомстве.

Как отметил сам пассажир, он произвёл выстрелы «в сторону асфальта».

«За вспыльчивость приношу извинения... Считаю себя неправым в данной ситуации», — сказал он. Видео с комментарием мужчины опубликовано на сайте МВД.

По факту дорожного конфликта возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчина задержан.

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