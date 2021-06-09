В Нижнем Новгороде открылся финал конкурса «Мастера гостеприимства»

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В Нижнем Новгороде прошла церемония открытия финала конкурса «Мастера гостеприимства».
В Нижнем Новгороде открылся финал конкурса «Мастера гостеприимства»
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В течение двух дней за победу будут бороться почти 200 участников из разных регионов России.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, принимать финальный этап — честь для региона. Он также выразил уверенность, что конкурсанты полюбят город и захотят вернуться сюда ещё.

Ранее ФАН сообщало, что в Краснодаре объявили финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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