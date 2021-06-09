Психолог дал советы по противодействию телефонным мошенникам

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Клинический психолог Михаил Хорс дал советы по противодействию телефонным мошенникам.
Психолог дал советы по противодействию телефонным мошенникам
  • РИА Новости

«Важно понимать, что мошенники звонят всем, а получают результат от людей, которые либо не боятся ничего, они в себе уверены, либо от тех, кто, наоборот, очень всего боится», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, нужно проверить все данные, изучить, что за компания звонит с «предложением», например, о работе.

«Надо заранее готовиться, программировать себя, осознавать, что могут похитить деньги. Человек спокойнее реагирует так: ну, похитят и похитят, положу трубку и позвоню в банк», — сказал Хорс.

По его словам, таким человеком труднее управлять. Эксперт добавил, что нужно действовать оперативно и с холодной головой.

Ранее, как сообщала газета «Известия» со ссылкой на исследование Tinkoff Data, 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками.

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