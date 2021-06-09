Эксперт предложил создать единую горячую линию для пострадавших от мошенников

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Директор по развитию направления кибербезопасности для населения «Ростелеком-солор» Олег Седов предложил создать единую горячую линию для пострадавших от мошенников.
Эксперт предложил создать единую горячую линию для пострадавших от мошенников
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что это должна быть не корпоративная, а государственная помощь, а номер горячей линии должен быть указан на каждом банкомате.

«Я думаю, что этим заниматься должны национальные операторы, правительство, государство, это должно носить формат государственного масштаба, потому что первое, в чём нуждается такой человек, особенно если он в возрасте, это в некой психологической поддержке», — сказал Седов.

По его словам, это должна быть в том числе и юридическая помощь.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.

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