В лагерях Курганской области выявили 150 нарушений пожарной безопасности
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Выданы предписания. К административной ответственности привлечены девять юридических лиц и 16 должностных лиц», — сказал чиновник.
Одно из наиболее распространённых нарушений — не в полной мере разработанные инструкции по пожарной безопасности.
«В ходе проверок мы оказывали содействие, объясняли, как это можно переработать», — подчеркнул Землянский.
Ранее, как сообщал Nation News, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.