В лагерях Курганской области выявили 150 нарушений пожарной безопасности

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В детских лагерях Курганской области выявили почти 150 нарушений требований пожарной безопасности в преддверии летней оздоровительной кампании, заявил начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский.
В лагерях Курганской области выявили 150 нарушений пожарной безопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Выданы предписания. К административной ответственности привлечены девять юридических лиц и 16 должностных лиц», — сказал чиновник.

Одно из наиболее распространённых нарушений — не в полной мере разработанные инструкции по пожарной безопасности.

«В ходе проверок мы оказывали содействие, объясняли, как это можно переработать», — подчеркнул Землянский.

Ранее, как сообщал Nation News, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.

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