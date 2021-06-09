Курганских спасателей наградят за помощь при тушении пожаров

Короткая ссылка
Глава ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский заявил, что пожарные и спасатели, которые помогали тушить пожары на территории Тюменской области, будут представлены к наградам.
Курганских спасателей наградят за помощь при тушении пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Курганские пожарные находились в Тюменской области в течение 10 дней. Они помогали тушить пожары в Тюменском и Аромашевском районах.

При этом двое сотрудников ведомства, проявившие себя при тушении пожаров в Курганской области в начале мая, представлены к государственной награде — медали «За отвагу на пожаре».

Другие сотрудники представлены к ведомственным наградам.

Как ранее сообщали «Невские новости», в июне в Санкт-Петербурге прошло награждение участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить