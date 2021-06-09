Курганских спасателей наградят за помощь при тушении пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Курганские пожарные находились в Тюменской области в течение 10 дней. Они помогали тушить пожары в Тюменском и Аромашевском районах.
При этом двое сотрудников ведомства, проявившие себя при тушении пожаров в Курганской области в начале мая, представлены к государственной награде — медали «За отвагу на пожаре».
Другие сотрудники представлены к ведомственным наградам.
Как ранее сообщали «Невские новости», в июне в Санкт-Петербурге прошло награждение участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.