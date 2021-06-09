Курганских спасателей наградят за помощь при тушении пожаров

Глава ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский заявил, что пожарные и спасатели, которые помогали тушить пожары на территории Тюменской области, будут представлены к наградам.

Об этом сообщает URA.RU.

Курганские пожарные находились в Тюменской области в течение 10 дней. Они помогали тушить пожары в Тюменском и Аромашевском районах.

При этом двое сотрудников ведомства, проявившие себя при тушении пожаров в Курганской области в начале мая, представлены к государственной награде — медали «За отвагу на пожаре».

Другие сотрудники представлены к ведомственным наградам.

Как ранее сообщали «Невские новости», в июне в Санкт-Петербурге прошло награждение участников ликвидации пожара на Невской мануфактуре.