В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства

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На портале госуслуг Московской области упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства.
В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«Для проверки документов больше не нужно отдельно подавать заявление в систему ИСОГД», — заявил глава ведомства Максим Рымар.

Как отметил министр, сервисы в сфере строительства очень востребованы в регионе. 24 из 29 услуг по стройке доступны онлайн.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей».

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