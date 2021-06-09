В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства

На портале госуслуг Московской области упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

«Для проверки документов больше не нужно отдельно подавать заявление в систему ИСОГД», — заявил глава ведомства Максим Рымар.

Как отметил министр, сервисы в сфере строительства очень востребованы в регионе. 24 из 29 услуг по стройке доступны онлайн.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей».