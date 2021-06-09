В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления.
«Для проверки документов больше не нужно отдельно подавать заявление в систему ИСОГД», — заявил глава ведомства Максим Рымар.
Как отметил министр, сервисы в сфере строительства очень востребованы в регионе. 24 из 29 услуг по стройке доступны онлайн.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей».