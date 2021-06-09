В результате ДТП в Самарской области погибли два человека

На трассе М-5 в Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали два человека.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Около 12:40 в районе 1156 км дороги в Исаклинском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Погибли водитель и пассажир легковой машины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, по факту аварии организована проверка.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре пострадали четыре человека.