В результате ДТП в Самарской области погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МВД России.
Около 12:40 в районе 1156 км дороги в Исаклинском районе столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. Погибли водитель и пассажир легковой машины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, по факту аварии организована проверка.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре пострадали четыре человека.