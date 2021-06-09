Юрист рассказал подробности о программе туристического кешбэка

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Ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал подробности о программе туристического кешбэка.
Юрист рассказал подробности о программе туристического кешбэка
  • Pixabay

«Воспользоваться кешбэком можно неограниченное количество раз. Поэтому, если вы едете, допустим, с друзьями, гораздо выгоднее оплачивать поездку за каждого по отдельности, чем за всех сразу», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как уточняется в материале, опубликованном на сайте, кешбэк составляет 20% от стоимости путёвки. При этом есть ограничение по суммам — возврату подлежит не более 20 тыс. рублей.

Также этим летом действует детский туристический кешбэк, воспользоваться которым можно с 25 мая по 31 августа 2021 года.

«Причём оплатить поездку может со своей карты любой человек, необязательно родитель. Деньги вернутся также в течение пяти дней», — отметил Уткин.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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