ВС Татарстана оправдал фигуранта дела о пожаре в казанском ТЦ

Верховный суд Татарстана отменил приговор гендиректору компании — владельца сгоревшего в 2015 году казанского ТЦ «Адмирал» Роберту Хайруллину.

«В ходе нового апелляционного рассмотрения Верховный суд Татарстана приговор в отношении осуждённого Хайруллина отменил, производство по уголовному делу в части обвинения Хайруллина прекратил за отсутствием в его деянии состава преступления», — цитирует представителя суда РИА Новости.

По делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани сроки получили 12 обвиняемых. В марте 2020 года кассационная инстанция отменила приговор в отношении четверых обвиняемых и направила дело на новое рассмотрение.

Приговоры другим троим осуждённым — гендиректору компании — арендатора сгоревшего ТЦ Гусейну Гахраманову и его заместителям — оставлены без изменения.

В то же время за Хайруллиным признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого уголовным преследованием, пояснили в Верховном суде Татарстана.

Изначально его приговорили к девяти с половиной годам в колонии общего режима по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позднее срок был сокращён до шести лет и двух месяцев.

В начале 2020 года Хайруллин был освобождён условно-досрочно в связи с отбытием более двух третей ранее назначенного наказания.

В мае 2019 года Кировский районный суд Казани приговорил гендиректора компании — арендатора сгоревшего казанского ТЦ к 13 годам колонии общего режима.

Материальный ущерб, причинённый потерпевшим в результате пожара в казанском ТЦ «Адмирал», составил 1,5 млрд рублей.

Пожар в одном из крупнейших торговых центров Казани, в результате которого погибли 19 человек, произошёл 11 марта 2015 года.