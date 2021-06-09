Эксперт назвал способы продлить срок службы аккумулятора в смартфоне

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Директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин рассказал о правилах, соблюдение которых поможет увеличить срок службы батареи в смартфоне.
Эксперт назвал способы продлить срок службы аккумулятора в смартфоне
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Прежде всего, следует отказаться от практики ночных подзарядок, это позволит увеличить срок службы гаджета вдвое, рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Ситуация усугубляется в случае повышенной нагрузки на смартфон при 100% заряженной батарее. Аккумулятор избыточно нагревается, перегревает электронные компоненты устройства, а в случае отсутствия достаточного охлаждения возможно возгорание. Поэтому во время заряда не стоит нагружать смартфон работой «тяжёлых» приложений (игры, навигация), класть под подушку, заряжать на солнце и оставлять в машине в жаркий день», — уточнил Пятунин.

Оптимальный режим эксплуатации устройства находится в диапазоне 20—80% заряда аккумулятора и в температурном режиме от 0 до 70 °С.

Ранее IT-эксперт Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил перспективы развития 5G в 2021 году.

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