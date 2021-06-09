В Москве наградили победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района»

В Музее современной истории России прошло награждение победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Дети изображали объекты рядом с местом своего жительства.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, призы и дипломы получили около 40 участников. Все они заняли первые места во всех номинациях.

Победителей окружного и районного этапов наградят в префектурах и управах столицы. Работы призёров городского этапа представят на выставке на Никитском бульваре.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области с 1 сентября запустят проект флагманских школ. Их планируют открыть в каждом муниципалитете.