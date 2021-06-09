В Подмосковье модернизируют более 300 отделений «Почты России»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».
«В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений... По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехова-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала НСН, в столичных центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.