В Подмосковье модернизируют более 300 отделений «Почты России»

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Более 300 почтовых отделений запланировали улучшить в Московской области к началу августа. При этом около 150 из них «Почта России» отремонтирует за свой счёт.
В Подмосковье модернизируют более 300 отделений «Почты России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений... По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехова-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — говорится в сообщении.

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