В Подмосковье модернизируют более 300 отделений «Почты России»

Более 300 почтовых отделений запланировали улучшить в Московской области к началу августа. При этом около 150 из них «Почта России» отремонтирует за свой счёт.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«В 28 муниципалитетах уже скоро примут своих клиентов модернизированные отделения. А в некоторых округах готовятся к открытию сразу несколько отделений... По три отделения скоро примут клиентов из Воскресенска и Орехова-Зуева. Ждут своего открытия отделения в Егорьевске, Балашихе, Раменском, Талдоме, Мытищах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала НСН, в столичных центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.