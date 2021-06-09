Госдума приняла закон о бюджетной поддержке регионов

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который обеспечит дополнительную финансовую поддержку регионов.

Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

«Данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Российской Федерации. Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он добавил, что новые изменения позволят снизить долговую нагрузку на регионы.