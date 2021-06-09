Госдума приняла закон о бюджетной поддержке регионов

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Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, который обеспечит дополнительную финансовую поддержку регионов.
Госдума приняла закон о бюджетной поддержке регионов
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Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

«Данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Российской Федерации. Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Он добавил, что новые изменения позволят снизить долговую нагрузку на регионы.

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