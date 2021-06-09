В доме-музее Чехова в Москве начались реставрационные работы

Реставрационные работы стартовали в доме-музее писателя Антона Чехова в центре Москвы, где он жил с 1886 по 1890 год.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Здание, расположенное по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

«Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.