В доме-музее Чехова в Москве начались реставрационные работы

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Реставрационные работы стартовали в доме-музее писателя Антона Чехова в центре Москвы, где он жил с 1886 по 1890 год.
В доме-музее Чехова в Москве начались реставрационные работы
  • © М. Денисова. Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Здание, расположенное по адресу Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2, обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

«Восстановление планируется завершить до конца этого года. После реставрации в доме возобновит работу музей, на втором этаже появится небольшая камерная сцена. Фасад здания украсят архитектурно-художественной подсветкой», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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