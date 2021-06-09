В Москве эксклюзивную карту «Тройка» оформили более 4 тысяч раз

В столице транспортную карту «Тройка» с эксклюзивным дизайном оформили более 4 тыс. раз.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Уточняется, что 2,6 тыс. карт были приобретены в сувенирном магазине или через приложение «Метро Москвы», остальные 1,4 тыс. оформлены по промокодам за покупку годового абонемента.

Пассажиры могли выбрать один из девяти предложенных вариантов дизайна, а также нанести на проездной фотографию, фамилию и инициалы. Стоимость эксклюзивной карты составляет 200 рублей.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.