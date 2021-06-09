СК начал проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в Рязани
В Рязани по факту гибели трёх человек в результате пожара в клинической больнице имени Н. А. Семашко начата проверка, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России.
«Организована проверка. Следователи выехали на место происшествия», — цитирует ТАСС сообщение службы.
Ранее сообщалось, что в Рязани при пожаре в больнице погибли два человека. Позднее число жертв выросло до трёх.
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