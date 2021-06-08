В Подмосковье напомнили о правилах перевозки велосипедов и электросамокатов

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В пресс-службе Мострансавто напомнили о правилах перевозки велосипедов и электросамокатов в Московской области.
В Подмосковье напомнили о правилах перевозки велосипедов и электросамокатов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«Экипировку и средства индивидуальной мобильности, габариты которых не превышают 120 см, например роликовые коньки, скейтборды и моноколёса, пассажиры могут провозить бесплатно. Поездку с более крупными предметами — велосипедом, электросамокатом — потребуется оплатить дополнительно», — заявили в пресс-службе.

Провоз такого инвентаря в городском и пригородном транспорте дальностью до 25 км обойдётся в 37 рублей, до 50 км — в 74 рубля, на более дальние расстояния — в 111 рублей.

Совокупные габариты не должны превышать 180 см.

Ранее депутат Госдумы Владимир Лысаков в беседе с kp.ru рассказал о мерах, которые могли бы быть эффективны в решении проблемы с электросамокатами в России.

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