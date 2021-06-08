Филолог прокомментировала исследование о местных словах в регионах России
- AFP
«Это неологизмы, родившиеся в регионах. Если они останутся в языке, то станут диалектизмами. А может, потом и перейдут в общенациональный фонд», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, этот проект — пример того, как технологии, применённые к такой традиционной области, как диалектология, дают столь интересный результат.
«Кроме того, (проект. — RT) показывает, насколько жители нашей большой и разнообразной страны увлечены русским языком», — считает Бергельсон.
Как подчеркнула филолог, это не упрощение, а развитие языка.
«Язык же живой организм. Возникают эти самые неологизмы от того, что какую-то шутку привезли, мем появился в интернете. А может, среди этих слов есть заимствования. А может быть, это просто контактный вариант», — сказала она.
Ранее сообщалось, что ко Дню русского языка аналитики интернет-холдинга «Яндекс» изучили слова, используемые только в некоторых российских регионах.