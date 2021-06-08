Эксперты заявили о росте спроса на премиальные новостройки в России

Покупатели элитных и премиальных квартир в строящихся домах приобрели в I квартале 2021 года на 48% больше жилья по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, говорится в исследовании компании «Метриум».

Об этом сообщает газета «Известия».

За первые три месяца 2020 года покупатели заключили 493 сделки, в том числе 412 — с премиальным сегментом, 81 — с элитным.

Как отметили эксперты, в январе — марте 2021-го спрос на дорогие новостройки вырос заметнее, чем на сегмент комфорт- и бизнес-класса. Количество соглашений о покупке квартир в строящихся домах бизнес-класса увеличился на 28%, эконом- и комфорт-класса — на 16%.

На рынке столичных новостроек элитного и премиум-класса (без учёта покупок готового жилья) за январь — март 2021 года девелоперы заключили около 730 сделок. В основном договоры долевого участия подписывали в премиальном сегменте (695). В элитном секторе — 34 договора.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.