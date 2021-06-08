Эксперт рассказал, как отличить благотворительные фонды от мошеннических

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Президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.
Эксперт рассказал, как отличить благотворительные фонды от мошеннических
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Nation News.

«Сейчас благотворительные фонды обязаны на своих ресурсах публиковать ежегодные отчёты о своей деятельности в открытом виде. Вместе с этим фонды публикуют отчёты в Министерстве юстиции. Можно выбрать любой фонд и прочитать его отчёт о проделанной работе», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, самое главное — изучить раздел «Спасённые дети», где приведена полная история о каждом ребёнке, от начала сбора средств до документов о лекарствах, тратах и так далее.

В апреле член Общественной палаты России, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова в беседе со «Взглядом» рассказала о развитии благотворительности в стране.

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