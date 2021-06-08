Эксперт рассказал, как отличить благотворительные фонды от мошеннических

Президент благотворительного фонда «Алёша» Алексей Зиновьев рассказал, как отличить порядочных благотворителей от мошенников.

Об этом сообщает Nation News.

«Сейчас благотворительные фонды обязаны на своих ресурсах публиковать ежегодные отчёты о своей деятельности в открытом виде. Вместе с этим фонды публикуют отчёты в Министерстве юстиции. Можно выбрать любой фонд и прочитать его отчёт о проделанной работе», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, самое главное — изучить раздел «Спасённые дети», где приведена полная история о каждом ребёнке, от начала сбора средств до документов о лекарствах, тратах и так далее.

В апреле член Общественной палаты России, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова в беседе со «Взглядом» рассказала о развитии благотворительности в стране.