В Москве организовали обучающую стажировку для волонтёров из регионов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Так, столичные волонтёры поделятся опытом с коллегами из Алтайского, Краснодарского и Красноярского краёв, Амурской, Иркутской, Самарской, Тульской областей и других регионов.
«На протяжении недели участников стажировки ждёт специальная программа, посвящённая культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В частности, гостей познакомят с деятельностью московских добровольцев-медиков, а волонтёры-экологи поделятся опытом по организации сбора пластика, макулатуры для вторичной переработки.
Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, работавших во время пандемии.