В Москве организовали обучающую стажировку для волонтёров из регионов

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В ресурсном центре «Мосволонтёр» организовали мастер-классы для сотрудников добровольческих организаций, они продлятся до 12 июня.
В Москве организовали обучающую стажировку для волонтёров из регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, столичные волонтёры поделятся опытом с коллегами из Алтайского, Краснодарского и Красноярского краёв, Амурской, Иркутской, Самарской, Тульской областей и других регионов.

«На протяжении недели участников стажировки ждёт специальная программа, посвящённая культурному, спортивному, событийному и другим направлениям добровольчества», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В частности, гостей познакомят с деятельностью московских добровольцев-медиков, а волонтёры-экологи поделятся опытом по организации сбора пластика, макулатуры для вторичной переработки.

Ранее портал «Юга.ру» сообщил, что власти Адыгеи поблагодарили волонтёров, работавших во время пандемии.

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