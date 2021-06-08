Объём инвестиций резидентов технополиса «Москва» вырос на 35% за год
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Как уточняется, годом ранее объём инвестиций составлял 6,6 млрд рублей.
«По итогам 2020 года совокупный объём всех вложений резидентов за всё время существования ОЭЗ Москвы уже превысил 37,5 млрд рублей», — добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В 2020 году больше всех инвестировали производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования — свыше 5 млрд рублей.
Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон в России несёт множество преимуществ для бизнеса.