Объём инвестиций резидентов технополиса «Москва» вырос на 35% за год

Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» вырос на 35% за год — до 8,9 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как уточняется, годом ранее объём инвестиций составлял 6,6 млрд рублей.

«По итогам 2020 года совокупный объём всех вложений резидентов за всё время существования ОЭЗ Москвы уже превысил 37,5 млрд рублей», — добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2020 году больше всех инвестировали производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования — свыше 5 млрд рублей.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что увеличение числа особых экономических зон в России несёт множество преимуществ для бизнеса.