Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке аренды жилья

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал ситуацию на рынке аренды жилья.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке аренды жилья
  • РИА Новости

«Почти половина компаний в стране заявили, что после карантина оставили часть работников на удалёнке. Таким образом, получается, что сотрудникам больше нет надобности искать квартиру в аренду. Они могут работать из любой точки страны и мира, переезжать для работы нет необходимости», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в результате на рынке аренды предложение превышает спрос и это долгосрочная тенденция, которая будет влиять на цены.

Ещё одним обстоятельством эксперт назвал спрос на ипотеку в 2020 году — россияне вкладывали средства в покупку недвижимости не только для себя, но и для сдачи в аренду.

Как прогнозирует Деев, в дальнейшем ряд факторов, в том числе дистанционная работа и высокое предложение квартир в аренду, продолжат ограничивать рост цен.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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