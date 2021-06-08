Эксперт рассказал, когда лучше всего искать жильё для аренды на долгосрочный период

Эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский рассказал, когда лучше всего искать жильё для аренды на долгосрочный период.

«Традиционно июнь и июль — это самые удачные месяцы для тех, кто планирует снять квартиру на долгосрочный период и подешевле. Особенно это касается эконом-сегмента», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, причина в том, что многие студенты и сотрудники из разных городов разъезжаются на лето, то есть снижается спрос и довольно серьёзно растёт предложение.

Как отметил эксперт, в среднем разница между летом и осенью составляет как минимум 5% от ежемесячной платы.

«То есть на какое-то время рынок аренды превращается в гонку за квартиросъёмщиками, а у них есть возможность выбирать и торговаться», — добавил Кричевский.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.