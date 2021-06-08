В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию со съёмным жильём в Москве

Короткая ссылка
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил ситуацию со съёмным жильём в Москве, в том числе сообщения о заметном росте спроса на съёмные квартиры.
В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию со съёмным жильём в Москве
  • РИА Новости

«Понятное дело, что любой рост спроса через какое-то время конвертируется в рост цены — это очевидно. Но я не думаю, что будут какие-то резкие ценовые скачки в обозримом будущем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, в скором будущем не исключён сезонный скачок, когда пройдут вступительные экзамены в институты — абитуриентам, студентам нужно будет где-то размещаться.

«Но я не предполагаю, что это серьёзно повлияет на то, что и цены заметно пойдут вверх. Вероятнее всего, они останутся в стабильном положении», — сказал Самойлов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить