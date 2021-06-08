В Российской гильдии риелторов оценили ситуацию со съёмным жильём в Москве

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов оценил ситуацию со съёмным жильём в Москве, в том числе сообщения о заметном росте спроса на съёмные квартиры.

«Понятное дело, что любой рост спроса через какое-то время конвертируется в рост цены — это очевидно. Но я не думаю, что будут какие-то резкие ценовые скачки в обозримом будущем», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, в скором будущем не исключён сезонный скачок, когда пройдут вступительные экзамены в институты — абитуриентам, студентам нужно будет где-то размещаться.

«Но я не предполагаю, что это серьёзно повлияет на то, что и цены заметно пойдут вверх. Вероятнее всего, они останутся в стабильном положении», — сказал Самойлов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.