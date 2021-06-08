Власти Калининградской области прокомментировали ситуацию с турсезоном

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с туристическим сезоном в регионе.
Власти Калининградской области прокомментировали ситуацию с турсезоном
  • Pixabay

«Сезон уже начался. По итогам прошлого года мы приняли ряд решений, вложились в базовую инфраструктуру — парковки, туалеты, утилизацию отходов и многое другое, что необходимо для туристов. Не первый год помогаем муниципалитетам развивать пляжную инфраструктуру», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, задача властей — предложить туристам не только пляжный, но и другие виды отдыха, поэтому в регионе активно занимаются ремонтом, реставрацией исторических домов, посёлков.

«На побережье тоже делаем новые проекты, например, велодорожку от косы до косы. В этом году будет построен первый этап — почти 34 км. В следующем году она соединится, надеемся, с велодорожкой на Куршской косе», — добавил Алиханов.

Ранее вице-президент Российского союза предприятий туристской индустрии Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил идею «Туристического паспорта школьника».

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