Юрист дала советы по оформлению договора между физлицами

Юрист в сфере абонентского обслуживания бизнеса Олеся Богоявленская дала советы по оформлению договора между физическими лицами.

«Договоры между физическими лицами можно разделить на две большие группы: изменяющие право собственности (например, купля-продажа, мена, дарение) и оказание услуг», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, продавать по договору купли-продажи физлица могут любое разрешённое в обороте имущество, но без предпринимательских целей.

При составлении договора без юридической помощи рекомендуется следующая структура документа: дата и место составления, паспортные данные каждого лица с указанием наименования стороны, предмет и цена договора, обязанности сторон и сроки выполнения, срок действия договора и дата вступления документа в силу, порядок расторжения и изменения договора, подписи сторон.

«Не надейтесь на хорошие отношения с теми, с кем заключаете договор. Все договорённости отражайте в тексте договора. Прежде чем оформить договор, устно согласовывайте его условия», — посоветовала Богоявленская.

Ранее глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в беседе с НТВ заявил, что в России стали чаще удостоверять брачные договоры.