В посёлке в Ленинградской области введён режим повышенной готовности

В посёлке Кузьмолово Ленинградской области в связи с передачей одним ведомством другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность, введён режим повышенной готовности.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин.

«Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника», — сказал он.

Ильин добавил, что для контроля за происходящим задействованы датчики мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолова. Он подчеркнул, что никаких угроз населению объект не представляет.

Как уточняет kp.ru, режим повышенной готовности начал действовать в посёлке с 7 июня.

Отмечается, что жителей посёлка обещают информировать об изменениях ежедневно.