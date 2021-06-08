РБК сообщил об обсуждении в Кремле вариантов списка «Единой России»

Численность федеральной части списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму могут изменить.

Как пишет РБК со ссылкой на пять близких к администрации президента источников, в частности, рассматривается вариант, что предвыборный список возглавит не единоличный лидер, а несколько человек.

Уточняется, что в настоящее время Кремль на основе данных соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка единороссов — от трёх и более человек.

Между тем, как отмечает издание со ссылкой на слова трёх собеседников, не во всех тестируемых вариантах присутствует Дмитрий Медведев.

2 июня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с руководством партии «Единая Россия».

30 мая завершилось предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разного уровня. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, более 11 млн человек приняли участие в праймериз ЕР.

Выборы депутатов Госдумы, глав субъектов и депутатов заксобраний пройдут 19 сентября.