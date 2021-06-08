РБК сообщил об обсуждении в Кремле вариантов списка «Единой России»

Короткая ссылка
Численность федеральной части списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму могут изменить.
РБК сообщил об обсуждении в Кремле вариантов списка «Единой России»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как пишет РБК со ссылкой на пять близких к администрации президента источников, в частности, рассматривается вариант, что предвыборный список возглавит не единоличный лидер, а несколько человек.

Уточняется, что в настоящее время Кремль на основе данных соцопросов тестирует разные варианты федеральной части списка единороссов — от трёх и более человек.

Между тем, как отмечает издание со ссылкой на слова трёх собеседников, не во всех тестируемых вариантах присутствует Дмитрий Медведев.

2 июня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с руководством партии «Единая Россия».

30 мая завершилось предварительное голосование по отбору кандидатов от партии на выборы разного уровня. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, более 11 млн человек приняли участие в праймериз ЕР.

Выборы депутатов Госдумы, глав субъектов и депутатов заксобраний пройдут 19 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить