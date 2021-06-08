Более 70% тестов на коронавирус выполняются в России за счёт бюджета

Более 70% тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 выполняются в России за счёт бюджетных средств, заявили в Роспотребнадзоре.

«Стоимость в коммерческих лабораториях в самом деле составляет порядка 1,5 тыс. рублей, однако среди 140 млн тестов на долю коммерческих исследований приходится не более 30% всех исследований», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Там уточнили, что организациями Роспотребнадзора и поликлиническими лабораториями государственных медицинских организаций тестирование граждан проводится бесплатно.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.