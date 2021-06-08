Более 70% тестов на коронавирус выполняются в России за счёт бюджета

Короткая ссылка
Более 70% тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 выполняются в России за счёт бюджетных средств, заявили в Роспотребнадзоре.
Более 70% тестов на коронавирус выполняются в России за счёт бюджета
  • Reuters

«Стоимость в коммерческих лабораториях в самом деле составляет порядка 1,5 тыс. рублей, однако среди 140 млн тестов на долю коммерческих исследований приходится не более 30% всех исследований», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Там уточнили, что организациями Роспотребнадзора и поликлиническими лабораториями государственных медицинских организаций тестирование граждан проводится бесплатно.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить