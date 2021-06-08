Восемь человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Иванове

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Восемь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов и автомобиля в городе Иваново, сообщает областной главк МВД России.
Восемь человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Иванове
  • РИА Новости

«На перекрёстке Шереметевского проспекта и улицы 8 Марта водитель автобуса «Богдан» совершил столкновение со стоявшим на светофоре в попутном направлении автобусом ПАЗ. В свою очередь, ПАЗ, тронувшись с места, врезался в «Ниву», — приводит сообщение ТАСС.

Травмы получили восемь пассажиров автобусов, четверо из них госпитализированы.

Ранее четверо пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре.

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