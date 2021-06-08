Профсоюзы попросили Путина вмешаться в вопрос индексации пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам.

Как отмечается в послании, опубликованном на сайте ФНПР, пока правительство не одобрило ни один из предложенных законопроектов.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — говорится в тексте.

В январе Путин поручил кабинету министров до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, которая не проводится с 2016 года.

В Кремле позднее сообщили, что кабмин представил в срок «поливариантное видение» вопроса и окончательное решение будет принято позже.