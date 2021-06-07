Эксперт оценил идею «Туристического паспорта школьника»

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Вице-президент Российского союза предприятий туристской индустрии Александр Осауленко оценил идею «Туристического паспорта школьника».
Эксперт оценил идею «Туристического паспорта школьника»
  • Pixabay

«В Пермском крае будет реализован пилотный проект. Это самое начало движения в плане развития детского туризма. Сегодня первые лица государства говорят о необходимости его развития», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, есть различные проекты, например «Моя Россия» и «Живые уроки», которые РСТ в рамках развития детского туризма начинал и продолжает вести.

Как отметил Осауленко, «Туристический паспорт школьника» — продолжение такой работы. Эксперт также выразил мнение, что в идеале проект может финансироваться не только субъектами, но и федеральным центром.

Ранее, как сообщало ФАН, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева дала рекомендации по выбору летнего лагеря для детей.

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