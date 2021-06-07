На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации кампании по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих на курортах региона.
На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих
  • Reuters

«Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих», — приводит РИА Новости сообщение администрации региона.

Губернатор отметил, что курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации.

По его словам, «это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе».

Ранее сообщалось, что россияне назвали регионы страны, где провели свой лучший отпуск.

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