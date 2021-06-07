На Кубани организуют кампанию по вакцинации от COVID-19 для отдыхающих
- Reuters
«Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм организации прививочной кампании для отдыхающих», — приводит РИА Новости сообщение администрации региона.
Губернатор отметил, что курортные города должны стать лидерами по темпам вакцинации.
По его словам, «это позволит и жителям края, и туристам провести летний сезон комфортно, не допустить роста заболеваемости в регионе».
Ранее сообщалось, что россияне назвали регионы страны, где провели свой лучший отпуск.