Учения Северного флота начались в Баренцевом море

Учения Северного флота России начались в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

«В различных этапах учения, которое будет проходить несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, будут задействованы военнослужащие береговых соединений, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолётов и вертолётов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ходе манёвров тактические группы отработают совместные действия, взаимодействие с авиацией, охрану и оборону отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, а также противодействие корабельным группировкам «противника».

Ранее ФАН сообщало, что ракетные катера и тральщики Тихоокеанского флота (ТОФ) провели артиллерийские стрельбы в Японском море.