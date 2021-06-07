В Петербурге прошла церемония передачи наследия павильона Катара

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня 2021 года состоялась церемония передачи наследия национального павильона Катара российским учреждениям культуры и образования.

Об этом сообщают «Известия».

В церемонии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Катара в России, его превосходительство шейх Ахмед бен Нассер Аль Тани, советник посольства Катара в России Рашид Мажид Аль-Совайди и другие.

Павильон Катара на ПМЭФ представлял собой импровизированный город с улицами и центральной площадью.

Там, в частности, можно было познакомиться с компанией-организатором участия Катара в форуме — Катарско-российским центром сотрудничества.

В рамках масштабной программы наследия предметы мебели и растения из павильона были переданы российским университетам, библиотекам и музеям.

Как ранее сообщала НСН, представители культуры, политики и бизнеса провели экскурсии по Санкт-Петербургу в рамках ПМЭФ-2021.